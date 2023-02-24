الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالجيزة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص و سيارة ملاكي أعلى المحور المركزى بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ على السائقين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا  من الخدمات المعينة بالمحور المركزى بوقوع لحادث تصادم بين سيارتين أعلى المحور المركزي بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين “ملاكي َوميكروباص”.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

اصابة 6 اشخاص التحفظ علي السائق الشيخ زايد التخصصي تصادم سيارة ملاكي حادث تصادم ميكروباص

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وائل لطفي

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