روسيا: تحقيق السلام في أوكرانيا يعني الاعتراف بالأراضي الجديدة

قال وزير الخارجية الروسي خلال جلسة مجلس الأمن بمرور عام على حرب روسيا وأوكرانيا، إن تحقيق السلام في أوكرانيا يعني الاعتراف بضم الأراضي الجديدة.

وأضاف: نشارك مع بكين نفس وجهات النظر.

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن خلال جلسة خاصة بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، إنه لا يجب إعطاء امتيازات لأوكرانيا على حساب روسيا.

وأضاف مندوب روسيا أن مشاركة وزير خارجية أوكرانيا في الجلسة السابقة يدل على أن المجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية.