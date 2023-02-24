الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: تحقيق السلام في أوكرانيا يعني الاعتراف بالأراضي الجديدة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي خلال جلسة مجلس الأمن بمرور عام على حرب روسيا وأوكرانيا، إن تحقيق السلام في أوكرانيا يعني الاعتراف بضم الأراضي الجديدة. 

وأضاف: نشارك مع بكين نفس وجهات النظر. 

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن خلال جلسة خاصة بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، إنه لا يجب إعطاء امتيازات لأوكرانيا على حساب روسيا. 

وأضاف مندوب روسيا أن مشاركة وزير خارجية أوكرانيا في الجلسة السابقة يدل على أن المجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية.

روسيا أوكرانيا الخارجية الروسية عام من الحرب السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

حزم بأكثر من ربع تريليون جنيه لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية عن المواطنين

أحمد سعداوى للجان الإخوان عن فيديو العاصمة الإدارية: «كفاية فبركة ومش هتهدوا البلد»

روسيا: تحقيق السلام في أوكرانيا يعني الاعتراف بالأراضي الجديدة

السجن 6 سنوات لـ سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

مجموعة الأهلى.. الهلال السودانى يخطف فوزًا ثمينًا من القطن الكاميرونى فى دورى الأبطال

إطلاق القمر «حورس 1»: سيمكن مصر من رصد الكوارث الطبيعية ومصادر المياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى