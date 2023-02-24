السهل الممتنع.. أمير كرارة يحلق منفردًا فى دراما رمضان 2023 بـ«سوق الكانتو»

اعتاد جمهور النجم أمير كرارة تجسيد شخصيات وأدوار مختلفة ومنوعة، وتقديم أعمال تملؤها الإثارة والتشويق والمتعة دون مبالغة، بالإضافة إلى أن أعماله الفنية بلا استثناء تناسب الأسرة المصرية والعربية بشكل عام نظرًا لابتعاده عن المشاهد الخادشة للحياء أو البلطجة وخلافه، وهو ما يجعله يحظى بقاعدة جماهيرية كبير سواء كبارا أو صغارا.

وتميز كرارة بتنافسه الشريف وروحه الرياضية فدائمًا ما يهتم ويركز بالعمل الذي يقدمه ولا ينظر خلفه وهو ما يجعله “منافسا بلا منازع” كما أنه يتصف بأسلوبه السهل الممتنع، وتقمصه للشخصيات بشكل مقنع، حيث يتفاعل معه الجمهور دائمًا ويعيش أجواء العمل الذي يخوض بطولته ويستطيع أن يجعل المشاهد يشعر بخليط من المشاعر سواء كوميدية درامية أو رومانسية، بالإضافة إلى أنه نجاحه دائمًا في توصيل الرسالة التي يهدف لها العمل سواء سينمائيا أو تليفزيونيا.

ويخوض “كرارة” الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل “سوق الكانتو” ويشاركه البطولة نخبة من الفنانين وعلى رأسهم الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة مي عز الدين التي تقوم بدور البطولة النسائية أمامه، ومن الملفت للنظر بعد طرح البوسترات الرسمية للعمل أن النجم أمير كرارة يظهر بشكل جديد ومختلف تمامًا عما قدمه من قبل، وهو ليس بجديد حيث يحرص دائمًا على اختيار أدواره بدقة وتأني ليتفادى مشكلة التكرار وملل المشاهد من أعماله.

وتصدر أمير كرارة بوستر العمل الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة لعام 1920، وتحكي قصته عن شاب يعمل في سوق البالة، لكن تنشأ بينه وتجار السوق مشاجرة كبيرة، تتسبب في تعرضه لإصابات بالغة وينقل إثرها إلى المستشفى، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق، وينتمي لنوعية الدراما الشعبية ولكن بشكل مختلف.

وينتظر جمهور النجم أمير كرارة أن يشاهد مسلسل “سوق الكانتو” على أحر من الجمر، الذي نجح في بدء المنافسة منذ الآن بطرح البوسترات الرسمية له فقط، وهو ما يدل على بشائر نجاح العمل وإثارته ضجة واسعة كما اعتاد “كرارة” كل عام بنفس الشهر ويصبح حديث الشارع المصري والعربي ومواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للنجاح الكبير الذي يحققه.

ويشارك في بطولة العمل بجانب أمير كرارة كل من فتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، ومها نصار وعبدالعزيز مخيون، وسلوى عثمان وثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة dmc.