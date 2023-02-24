مسلسلات رمضان 2023.. أحمد أمين مرشد سياحي يسرق قطعة أثرية في «الصفارة»

يواصل الفنان أحمد أمين تصوير أحداث ومشاهد مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل أسم “الصفارة” والذي يشارك به ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

ويجسد أحمد أمين خلال أحداث مسلسل “الصفارة” شخصية تدعى «فؤاد» ويعمل مرشد سیاحي یكره ما آلت إلیه حیاته، ویسرق من أحد سكان سیوة قطعة أثرية فرعونية؛ وهي صفارة الملك توت، من یستخدمھا تعیده إلى ثلاث دقائق فقط من ماضیه لیغیر فیھم ما یشاء ثم یعود بعد الثلاث دقائق للزمن الحالي لیعرف ماذا سیتّغیر بعدھا في حیاته! لیدخل في رحلة لتغییر ماضیه للوصول إلى كل أحلامه، لكنه یفاجأ بأن تغيير الماضي ليس شیئاً سھلًا أبدًا ولا یمكن ضمان نتائجه.

المسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار تشويقي كوميدي، فكرة المسلسل مأخوذة عن رواية (Sound Of Thunder) 1952 حيث ذكر "تأثير الفراشة" لأول مرة.

ويعد مسلسل "الصفارة" أولى بطولات أحمد أمين المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، وأسندت الشركة المنتجة إخراج المسلسل للمخرج علاء إسماعيل وتعد تلك تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية، حيث أن إسماعيل عمل مخرجًا لبرنامج "البلاتوه" في أجزائه، بالإضافة على إخراجه لمسرحية أمين وشركاه التي قدمها عام 2019.