اشتباك بالتصريحات بين وزير خارجية أوكرانيا ومندوب روسيا فى مجلس الأمن

قال وزير خارجية أوكرانيا في جلسة مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إنه يجب دفع روسيا لمغادرة محطة زابوريجيا النووية.

وأضاف وزير الخارجية: وضعنا خطة للسلام هدفها إخراج روسيا من بلادنا، القصف الروسي حرق ملايين الهكتارات من الغابات في بلادنا.

وردًا على تصريحات ممثل روسيا في مجلس الأمن، قال: "ستمثلون أمام المحكمة الدولية".

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن خلال جلسة خاصة بمناسبة مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، إنه لا يجب إعطاء امتيازات لأوكرانيا على حساب روسيا.

وأضاف مندوب روسيا أن مشاركة وزير خارجية أوكرانيا في الجلسة السابقة يدل على أن المجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية.