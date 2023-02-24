الأمين العام للأمم المتحدة: الأزمة الروسية الأوكرانية هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

قال السيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الحرب الروسية الأوكرانية هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أثرت هذه الحرب على الاقتصاد العالمي بالكامل وليس طرفي الحرب فقط.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد أنطونيو جوتيريش، خلال إلقاء كلمته بمجلس الأمن الدولي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الغزو الروسي للأمم المتحدة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، حيث ترك هذا الغزو خلفه دماراً هاءلاً وخسائر في صفوف المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف في حديثه، أن الحرب الروسية انتهاك للقانون الدولي الذي يؤكد على الحقوق الإنسانية، معبراً: "الشعب الأوكراني له الحق في الحياة".

دمار الحرب الروسية

وأشار إلى أن 40% من الشعب الأوكراني بحاجة ملحة إلى دعم مالي ونفسي جراء هذه الحرب، كما أن أوكرانيا أصبح بها عدد غير مسبوق من البطالة والهجرة، إضافة إلى أنه يوجد أكثر من 7 مليون طفل أوكراني تأثروا من هذه الحرب، لذا نحن في حاجة إلى السلام لحماية المدنيين ووقف هذا الخراب والدمار، معبراً: "الحكومة الأوكرانية والأمريكية يسعوا إلى وضع برامج تنموية لإصلاح ما سببته روسيا من خراب وتدمير".