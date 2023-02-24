الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين سيارتين بالإسماعيلية

إسعاف
إسعاف

أصيب 12 مواطنا بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارة “ميكروباص” وأخرى “ملاكى” بمفارق سرابيوم على طريق "الإسماعيلية- السويس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى.

البداية بلاغ تلقته أجهزة الأمن بالإسماعيلية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "الإسماعيلية- السويس"، بمفارق سرابيوم سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة الحادث. 

مواطن كدمات وسحجات تصادم سيارة ميكروباص سيارة ملاكي الإسماعيلية- السويس

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