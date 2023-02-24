إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 12 مواطنا بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارة “ميكروباص” وأخرى “ملاكى” بمفارق سرابيوم على طريق "الإسماعيلية- السويس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى.

البداية بلاغ تلقته أجهزة الأمن بالإسماعيلية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "الإسماعيلية- السويس"، بمفارق سرابيوم سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة الحادث.