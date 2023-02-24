البوستر الدعائى الأول للموسم السابع من مسلسل «الكبير أوى»

طرح المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي البوستر التشويقي الأول لمسلسل "الكبير أوي" بموسمه السابع، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وظهر خلال البوستر الذي طرحه منتج العمل على حسابه الشخصي بفيسبوك الفنان أحمد مكي منفردًا وعلق عليه قائلًا: "رمضان 2023 إن شاء الله حصرياً على أون".

تعرض قناة ON خلال شهر رمضان المقبل الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي، بشكل حصري، الذي يشهد العمل وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، في إطار كوميدي.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الجزء السادس من العمل لاقى قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتيوب.