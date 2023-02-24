الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خبير: التوازن بين توفير المياه والاستهلاك هو التحدى الأكبر فى مواجهة الدولة

الموارد المائية
الموارد المائية

تتفذ الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، خطة قومية لمواجهة التحديات المائية الحالية والموازنة بين توفر المياه والاحتياجات المختلفة للقطاعات المستفيدة منها، ومحاولة تقليص الفجوة بين العرض والطلب على المياه وخاصة فى النشاط الزراعى لترشيد الإستهلاك.

وتستعين وزارة الري في خطتها القومية، على أسس مستديمة على المدى الطويل لمواجهة الطلب المتصاعد بأقل تكلفة مالية واقتصادية وبيئية دون إلحاق الضرر بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر تنفيذ مشروعات تحديث نظم الرى أو تأهيل الترع وتحلية المياه.

كما أن زيادة معدلات النمو السكانى تزيد من الضغوط على قطاع المياه، وهو ما يؤدى إلى انخفاض حصة الفرد من المياه، والتى اقتربت في مصر من حد الفقر المائي المدقع حيث وصلت لـ528.6 متر مكعب سنويا.

 

نهر النيل

تحدي تحقيق التوازن بين توفير المياه والاستهلاك 

أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا لتوفير الاحتياجات المائية للقطاعات المستفيدة منها سواء الزراعة أو الصناعة ومياه الشرب، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه إدارة وتخطيط المياه في مصر هو في كيفية تحقيق التوازن بين توفير المياه واستهلاكها. 

إجراءات صارمة وفاعلة لإدارة الطلب على المياه

وتابع أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سد الفجوة الحالية بين الموارد المتاحة والاستهلاك يتطلب إيجاد نوع من التوازن بين الموارد المتاحة والطلب المتزايد عليها، إضافة إلى تطبيق إجراءات صارمة وفاعلة لإدارة الطلب على المياه، وأيضًا الاستفادة القصوى من موارد المياه غير التقليدية سواء التحلية أو المياه المعالجة والتدوير.

ونوه “الصادق” بضرورة الحفاظ على الموارد المائية فى مصر، وضمان استدامتها وحماية مصادرها للأجيال القادمة، وذلك من خلال المحافظة على المياه غير المتجددة، وتغطية كاملة لخدمات الصرف الصحي والمياه، بما يسهم فى ترشيد استهلاك المياه.

التنمية الاجتماعية والاقتصادية التحديات المائية العرض والطلب الموارد المائية والري النشاط الزراعي المياه في مصر النمو السكاني ترشيد الاستهلاك تحديث نظم الرى تاهيل الترع

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

روسيا فى مجلس الأمن: المجلس لديه تناقضات كبيرة وانتماءات جيوسياسية

مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يتصدر البوستر الرسمى لـ«جعفر العمدة»

الرئيس السيسى: المحاور الجديدة بتكلفة عالية وستقلل الكثافة والتلوث

رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل نظيره الليبي لتعزيز التعاون المشترك

اشتباك بالتصريحات بين وزير خارجية أوكرانيا ومندوب روسيا في مجلس الأمن

الآلاف يشيعون جنازة الزوجة ضحية الغدر التى قدمها زوجها قربانًا للجن بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى