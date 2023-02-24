رغم محاولاتها للتهدئة.. الغرب يتهم الصين بالتخطيط لتزويد روسيا بالسلاح

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» أخبار الحرب الروسية في أوكرانيا، وذلك في ذكرى مرور عام على بداية العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية.

وأشارت «القاهرة الإخبارية» إلى أن الغرب يتهم الصين بالتخطيط لتزويد روسيا بالسلاح، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن الصين تفكر في إمداد روسيا بالسلاح.

بينما تستعد بكين للإعلان عن مبادرة للوساطة من أجل حل الأزمة الأوكرانية الروسية.

كما حذّر المستشار الألماني، أولاف شولتس، من عواقب تزويد روسيا بالأسلحة، قائلًا إن إمداد روسيا بالسلاح أمر غير مقبول.

فيما صدر التحذير نفسه عن الأمين العام لحلف الناتو، قائلًا إنه قلق من تخطيط الصين لتزويد روسيا بالأسلحة لدعم في الحرب ضد أوكرانيا.