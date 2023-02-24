رفع 310 أطنان مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا

كثفت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها، وقامت برفع 310 أطنان مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت من رفع 150 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط لمدينة المنيا اليوم بمعدات الحملة والميكانيكية لمركز ومدينة المنيا وتم نقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى بمعدات الحملة الميكانيكية تحت إشراف مصطفى الدبيكي، نائب رئيس المدينة، في ضوء ما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالوحدة المحلية بقرية تله واصل اليوم أعمال وحملات النظافة وقام برفع ما يقرب من 30 طنا من المخلفات والتراكمات الموجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية والتوابع وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وحفاظا على مظهر وجمال القرية.

وأضاف أيمن حسانين، رئيس حي جنوب مدينة المنيا، أن قسم البيئة بالحي تحت إشراف محمد عادل نائب رئيس المدينة تمكن خلال حملة مكثفة للنظافة بداية من أبراج الأطباء حتى محطة المياه بكدوان من رفع 100 طن من الأتربة والمخلفات والتراكمات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.

وأشار رئيس حي غرب مدينة المنيا، إلى أن الحي تمكن من رفع ما يقرب من 30 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأروقة الحى وبجميع الورادى حفاظا على مظهر وجمال القرية وتوفير بيئة صحية وتمت إعادة ترميم البلدورات ودهانها لإظهارها باالمظهر اللائق بها كونها عروس الصعيد.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

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حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

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