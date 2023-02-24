الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 310 أطنان مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقرى المنيا

كثفت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها، وقامت برفع 310 أطنان مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت من رفع 150 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط لمدينة المنيا اليوم بمعدات الحملة والميكانيكية لمركز ومدينة المنيا وتم نقلها إلى الظهير الصحراوى الغربى بمعدات الحملة الميكانيكية تحت إشراف مصطفى الدبيكي، نائب رئيس المدينة، في ضوء ما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بالوحدة المحلية بقرية تله واصل اليوم أعمال وحملات النظافة وقام برفع ما يقرب من 30 طنا من المخلفات والتراكمات الموجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية والتوابع وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وحفاظا على مظهر وجمال القرية.

وأضاف أيمن حسانين، رئيس حي جنوب مدينة المنيا، أن قسم البيئة بالحي تحت إشراف محمد عادل نائب رئيس المدينة تمكن خلال حملة مكثفة للنظافة بداية من أبراج الأطباء حتى محطة المياه بكدوان من رفع 100 طن من الأتربة والمخلفات والتراكمات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.

وأشار رئيس حي غرب مدينة المنيا، إلى أن الحي تمكن من رفع ما يقرب من 30 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأروقة الحى وبجميع الورادى حفاظا على مظهر وجمال القرية وتوفير بيئة صحية وتمت إعادة ترميم البلدورات ودهانها لإظهارها باالمظهر اللائق بها كونها عروس الصعيد.

 

 

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
333046830_138682288821357_6015492547709454912_n
333046830_138682288821357_6015492547709454912_n
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
333060653_946486086720254_5060074423829939035_n
333060653_946486086720254_5060074423829939035_n
333064665_565508178943203_915619083442226292_n
333064665_565508178943203_915619083442226292_n
333077076_1608515582929085_5454648257617195242_n
333077076_1608515582929085_5454648257617195242_n
333093375_725439329251942_273765930117578687_n
333093375_725439329251942_273765930117578687_n
333095048_1612006542597907_7397155641292701640_n
333095048_1612006542597907_7397155641292701640_n
333107032_612271230913380_2758305219474197330_n
333107032_612271230913380_2758305219474197330_n
333113777_6340367722710442_6779960372687522453_n
333113777_6340367722710442_6779960372687522453_n
333115990_2352053044973421_3103827615516468969_n
333115990_2352053044973421_3103827615516468969_n
333207101_540094354890718_8345964784532319121_n
333207101_540094354890718_8345964784532319121_n
المنيا رفع 310 طن مخلفات وقمامة حملات نظافة مكثفة بالأحياء والقري أيمن حسانين رئيس حي جنوب مدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مجلة فرنسية: الإخوان فى ضعف تام وتراجع على مستوى الشرق الأوسط

السويد ستسلم أوكرانيا نحو 10 دبابات ليوبارد وأنظمة مضادة للطيران

ضبط 36 متهمًا هاربين من المراقبات داخل أقسام ومراكز الشرطة

ضبط 5 تشكيلات عصابية نفذت 20 حادث سرقة

«عمال مصر» يدين اعتداءات الاحتلال الوحشية تجاه الفلسطينيين

المتحف العراقي يفتح أبوابه مجاناً أمام الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل