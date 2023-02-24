الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بالونات حمراء معلقة على الأنقاض للأطفال الذين لقوا حتفهم فى زلزال تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد بالونات حمراء معلقة على الأنقاض للأطفال الذين لقوا حتفهم في زلزال تركيا.

تكريمًا لأرواح الأطفال الذين فقدوا حياتهم

وحاولت مجموعة من المتطوعين تخفيف آلام المأساة، من خلال تثبيت بالونات حمراء فوق حطام الزلزال، تكريمًا لأرواح الأطفال الذين فقدوا حياتهم في الكارثة التي هزت تركيا وسوريا.

وظهر مجموعة من الرجال وهم يربطون بالونات حمراء بالأسلاك المعدنية فوق المباني المدمرة.

وفقد أكثر من 43.360 شخص حياتهم في تركيا وسوريا حتى الآن، وأفاد تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» بأن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة كان أسوأ كارثة وقعت في تاريخ تركيا الحديث على الإطلاق.

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