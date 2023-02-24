مليارات الدولارات و30 دبابة.. «القاهرة الإخبارية» تستعرض الدعم الأمريكي لأوكرانيا

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تفاصيل الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، فمنذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمًا كبيرًا لكييف ماليًا وعسكريًا.

ولم تتوقف واشنطن عن ضخ مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، ومن أبرز حزم المساعدات التي أقرها المشرعون الأمريكيون كانت تلك التي جاءت في الأول من شهر مارس الماضي بعد أيام قليلة من إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وكانت بقيمة 13.6 مليار دولار.

ثم بعد شهرين أقرّ الكونجرس الأمريكي حزمة أكبر كثيرًا مساعدات مما أدى لتحويل 40 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى كييف في صورة مساعدات.

وفي سبتمبر الماضي، أقرّت أمريكا حزمة أخرى بقيمة 13.7 مليار دولار، كما أقر الكونجرس دعمًا بنحو 50 مليار دولار لأوكرانيا ضمن الميزانية الدفاعية.

وتأتي المساعدات الأمريكية على هيئة مساعدات مالية مباشرة لحكومة كييف للحفاظ على عملها وسط الانهيار الحقيقي للاقتصاد الأوكراني ومنها ما تم تخصيصه لإعادة البنية التحتية التي دمرتها الحرب فضلًا عن القضايا الإنسانية الأخرى.

وفي يناير الماضي، أقرّت واشنطن خطط إرسال ما يقرب من 30 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، وأكد بايدن أن هذه الدبابات ستعزز من قوة أوكرانيا.

وقبل أيام من ذكرى الحرب، أجرى الرئيس الأمريكي بايدن زيارة رمزية غير معلنة إلى كييف، أكد فيها أن أمريكا ستدعم أوكرانيا في معركتها ضد روسيا مهما طالت الأزمة.