الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مليارات الدولارات و30 دبابة.. «القاهرة الإخبارية» تستعرض الدعم الأمريكي لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تفاصيل الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، فمنذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمًا كبيرًا لكييف ماليًا وعسكريًا.

ولم تتوقف واشنطن عن ضخ مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، ومن أبرز حزم المساعدات التي أقرها المشرعون الأمريكيون كانت تلك التي جاءت في الأول من شهر مارس الماضي بعد أيام قليلة من إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وكانت بقيمة 13.6 مليار دولار.

ثم بعد شهرين أقرّ الكونجرس الأمريكي حزمة أكبر كثيرًا مساعدات مما أدى لتحويل 40 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى كييف في صورة مساعدات.

وفي سبتمبر الماضي، أقرّت أمريكا حزمة أخرى بقيمة 13.7 مليار دولار، كما أقر الكونجرس دعمًا بنحو 50 مليار دولار لأوكرانيا ضمن الميزانية الدفاعية.

وتأتي المساعدات الأمريكية على هيئة مساعدات مالية مباشرة لحكومة كييف للحفاظ على عملها وسط الانهيار الحقيقي للاقتصاد الأوكراني ومنها ما تم تخصيصه لإعادة البنية التحتية التي دمرتها الحرب فضلًا عن القضايا الإنسانية الأخرى.

وفي يناير الماضي، أقرّت واشنطن خطط إرسال ما يقرب من 30 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، وأكد بايدن أن هذه الدبابات ستعزز من قوة أوكرانيا.

وقبل أيام من ذكرى الحرب، أجرى الرئيس الأمريكي بايدن زيارة رمزية غير معلنة إلى كييف، أكد فيها أن أمريكا ستدعم أوكرانيا في معركتها ضد روسيا مهما طالت الأزمة.

أمريكا أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا روسيا وأوكرانيا القاهرة الإخبارية الدعم الأمريكي لأوكرانيا العملية العسكرية في أوكرانيا الحرب في أوكرانيا الكونجرس الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مجلة فرنسية: الإخوان فى ضعف تام وتراجع على مستوى الشرق الأوسط

السويد ستسلم أوكرانيا نحو 10 دبابات ليوبارد وأنظمة مضادة للطيران

ضبط 36 متهمًا هاربين من المراقبات داخل أقسام ومراكز الشرطة

ضبط 5 تشكيلات عصابية نفذت 20 حادث سرقة

«عمال مصر» يدين اعتداءات الاحتلال الوحشية تجاه الفلسطينيين

المتحف العراقي يفتح أبوابه مجاناً أمام الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل