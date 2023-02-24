الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الخلافات العائلية وراء إصابة ربة منزل على يد زوجها في قنا

ارشيفية
ارشيفية

أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة إثر تعرضها للطعن بآلة حادة من قبل زوجها، بسبب خلافات زوجية، وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة ربة منزل بطعن آلة حادة بسبب خلافات زوجية في عزبة حامد التابعة لبندر قنا، وتبين إصابة الزوجة في العشرينيات وأن المتهم في الواقعة زوجها طعنها بالسكين لوجود خلافات بينهما منذ فترة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات فيما تم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام في حالة خطرة، وضبط المتهم في الواقعة وجار التحقيق معه.

ربة منزل آلة حادة خلافات زوجية المستشفى اللواء مدير أمن قنا

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