الخلافات العائلية وراء إصابة ربة منزل على يد زوجها في قنا

أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة إثر تعرضها للطعن بآلة حادة من قبل زوجها، بسبب خلافات زوجية، وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة ربة منزل بطعن آلة حادة بسبب خلافات زوجية في عزبة حامد التابعة لبندر قنا، وتبين إصابة الزوجة في العشرينيات وأن المتهم في الواقعة زوجها طعنها بالسكين لوجود خلافات بينهما منذ فترة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات فيما تم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام في حالة خطرة، وضبط المتهم في الواقعة وجار التحقيق معه.