الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع أب وإصابة 4 أبناء في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي أب مصرعه، فيما أصيب أبناؤه الأربعة بسحجات وكدمات متفرقة، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية، على طريق أبو حماد الزقازيق، نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزي، بوصول مواطن  جثة هامدة، وأبناءه الأربعة، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للمصابين.

وكشفت التحريات الأولية، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تستقلها الأسرة، ودراجة بخارية على طريق الزقازيق ابوحماد، ما أسفر عن مصرع الأب وإصابة أبنائه وإصابة قائد الدراجة بسحجات.

وتم الدفع بمرفق إسعاف الشرقية لنقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزي، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة أمام حركة المركبات، والتحفظ على السيارة والدراجة البخارية وتحرير محضر بالواقعة واحالته الى النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه، وانتداب المهندس الفنى من المرور لفحص السيارة والدراجة وإعداد تقرير بنتيجة الفحص.

الاب كدمات متفرقة سيارة ملاكي دراجة بخارية أبو حماد الزقازيق محافظة الشرقية

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