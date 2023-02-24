دكرنس في الصدارة.. ترتيب فرق المجموعة الثالثة بالقسم الثاني بعد الأسبوع 19

مازالت لعبة الكراسي الموسيقية مستمرة في صراع القمة بالمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني، وأصبح من الصعب أن ينفرد فريق بالصدارة أسبوعين متتاليين في ظل وجود منافسة شرسة بين 7 فرق .

مباريات الأسبوع التاسع عشر أسفرت عن عودة دكرنس للصدارة بعد فوزه على المجد مستفيدا من تعادل كفر الشيخ مع الجمهورية شبين وهزيمة بلدية المحلة أمام الأوليمبي وشهدت مباريات الأسبوع التاسع عشر تسجيل 15 هدفا وانتهت ست مباريات بالفوز ومباراتان بالتعادل.

- برصيد 28 هدفا.. فريق بلدية المحلة صاحب أقوى هجوم في المجموعة الثالثة

ويملك فريق بلدية المحلة أقوى هجوم في المجموعة الثالثة برصيد 28 هدفا يليه أبوقير للأسمدة برصيد 25 هدفا بينما يملك بايونيرز أضعف هجوم برصيد ستة أهداف فقط .

ويملك طنطا أقوى دفاع في المجموعة ودخل مرماه عشرة أهداف يليه الجمهورية شبين واهتزت شباكه 11 مرة وفي المقابل يملك المصري بالسلوم أضف دفاع في المجموعة ودخل مرماه 30 هدفا يليه المجد ودخل مرماه 24 هدفا.

فيما كان فريقا دكرنس وطنطا هما الأكثر تحقيقا للانتصارات وفاز كل منهما 9 مرات يليهما الجمهورية شبين وبلدية المحلة وكفر الشيخ وأبوقير للأسمدة وحقق كل منها 8 انتصارات وفي المقابل بايونيرز هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أى فوز.

فريق الجمهورية شبين هو أقل الفرق تعرضا للهزيمة وخسر مباراتين فرج يليه دكرنس والمنصورة وخسر كل منهما ثلاث مباريات وفي المقابل المصري بالسلوم هو أكثر الفرق تعرضا للهزيمة وخسر 11 مباراة يليه هلال مطروح وبايونيرز وخسر كل منهما 10 مباريات .

المنصورة والأوليمبي هما ملكا التعادلات في المجموعة وتعادل كل منهما عشر مرات، وفي المقابل هلال مطروح هو الأقل تحقيقا للتعادلات وتعادل 4 مرات.

- ترتيب فرق المجموعة الثالثة بعد انتهاء الأسبوع الـ19