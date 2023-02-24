الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يعقد لقاءات مهمة مع مسئولين أمريكيين وأوروبيين.. غدًا

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدًا السبت، لقاءات مهمة مع عدد من المسئولين الأمريكيين والأوروبيين، في مقر وزارة الخارجية.

ويستقبل وزير الخارجية باربارا ليف، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني، وبريت ماكجيرك، منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكذلك، سوف يعقد شكري اجتماعًا مع وفد من نواب البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني.

وستتناول تلك اللقاءات العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث سبل دفع العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية، وكذلك الساحة الإقليمية.

وزير الخارجية باربارا ليف الشرق الأدنى الامن القومي الامريكي أفريقيا البرلمان الاوروبى العلاقات الثنائية

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