الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 في شهر رمضان 2023

مكي
مكي

يبحث المواطنون في مصر والوطن العربي عن قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان 2023، حيث تتزايد عمليات البحث عن مسلسل الكبير أوي ومواعيده وقنوات عرضه وهو ما يستعرضه لكم «الدستور» فى السطور التالية.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7

تعرض قناة ON مسلسل "الكبير أوي" في موسمه السابع على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، ليكون العمل الكوميدي الذي تعرضه القناة خلال أيام الشهر الكريم.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض العمل خلال أيام شهر رمضان بعد الإفطار، على أن يتم إعادته قبل الفجر، ومن المفترض أن يتم وضع الخريطة النهائية لتوقيات عرضه خلال الأيام المقبلة.

المسلسل يتم تصويره في لوكيشن المزاريطة، وانتهى مخرجه أحمد الجندي من تصوير عدد كبير من الحلقات وبالتزامن انتهى من أعمال مونتاج هذه الحلقات أيضًا.

المسلسل سيتناول قصص كوميدية جديدة سيكون من ضمنها المشاكل الزوجية التي تجمع الكبير بزوجته التي تقدم شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، والتي تألقت خلال الموسم السابق من العمل، كما يتناول قصص من واقع الزاريطه والتحديدات التي تقابلها خلال الفترة الحالية.

ويجمع الكبير أوى 7 جميع الممثلين من الجزء السادس، ومنهم رحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمد سلام، ومن المقرر أن يشارك بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل.

ودارت أحداث الجزء السادس بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.

مسلسلات رمضان 2023.. أول صور من مسلسل «الكبير أوى» الجزء السابع

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

الكبير الكبير أوي الكبير اوى 7 مسلسل الكبير أوي قنوات عرض مسلسل الكبير أوى قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

ضبط لحوم فاسدة وأسماك مجهولة المصدر وتحصين 56 ألف طائر بكفر الشيخ

بعد إصابته بنزيف دماغى.. وفاة الفنان السورى شادى زيدان

«الزراعة»: 2.4 مليون جرعة تحصين ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

تشميع 14 سنترا غير مرخص للدروس الخصوصية في أحياء الإسكندرية

عقب صراع مع المرض.. وفاة المخرج تيسير عبود

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 في شهر رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى