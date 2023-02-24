قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 في شهر رمضان 2023

يبحث المواطنون في مصر والوطن العربي عن قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان 2023، حيث تتزايد عمليات البحث عن مسلسل الكبير أوي ومواعيده وقنوات عرضه وهو ما يستعرضه لكم «الدستور» فى السطور التالية.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7

تعرض قناة ON مسلسل "الكبير أوي" في موسمه السابع على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، ليكون العمل الكوميدي الذي تعرضه القناة خلال أيام الشهر الكريم.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض العمل خلال أيام شهر رمضان بعد الإفطار، على أن يتم إعادته قبل الفجر، ومن المفترض أن يتم وضع الخريطة النهائية لتوقيات عرضه خلال الأيام المقبلة.

المسلسل يتم تصويره في لوكيشن المزاريطة، وانتهى مخرجه أحمد الجندي من تصوير عدد كبير من الحلقات وبالتزامن انتهى من أعمال مونتاج هذه الحلقات أيضًا.

المسلسل سيتناول قصص كوميدية جديدة سيكون من ضمنها المشاكل الزوجية التي تجمع الكبير بزوجته التي تقدم شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، والتي تألقت خلال الموسم السابق من العمل، كما يتناول قصص من واقع الزاريطه والتحديدات التي تقابلها خلال الفترة الحالية.

ويجمع الكبير أوى 7 جميع الممثلين من الجزء السادس، ومنهم رحمة أحمد وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمد سلام، ومن المقرر أن يشارك بعض ضيوف الشرف بحسب القصة والسيناريو للمسلسل.

ودارت أحداث الجزء السادس بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.