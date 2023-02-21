الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. أول صور من مسلسل «الكبير أوى» الجزء السابع

الكبير أوى الجزء
الكبير أوى الجزء السابع

يواصل "الكبير وجوني" وحزلقوم مغامراتهم في أحداث الجزء السابع من المسلسل الكوميدي الشهير "الكبير أوى" للفنان أحمد مكى، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" في موسم رمضان 2022، يواصل النجم أحمد مكي الظهور بالشخصيات الثلاث "جوني - حزلقوم - الكبير"، في الجزء السابع ليأخذ المشاهدين في جرعة كوميدية في ليالي رمضان.  

وبعد "قيس وليلي" و"عنتر وعبلة" و"روميو وجيوليت"، ما زالت حكايات "الكبير ومربوحة" من أقوى القصص الرومانسية.

مسلسل الكبير الجزء السابع من بطولة أحمد مكي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم رحمة أحمد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ومصطفى غريب.

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