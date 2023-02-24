«الصحة»: تطعيم 3 ملايين و600 ألف مواطن بحملة «طرق الأبواب ضد كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تطعيم 3 ملايين و600 ألف و582 مواطنا، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منذ انطلاق حملة «طرق الأبواب»، في 29 يناير الماضي وحتى 21 فبراير الجاري، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في خطة التطعيمات، ولضمان حصول كل مواطن على اللقاح المضاد للفيروس، بالجرعات (الأولى والثانية والتنشيطية)، مشيرًا إلى أن الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا، القليوبية) حيث يستمر عمل الحملة لمدة 4 أسابيع في كل محافظة.

- الفرق تسجل المُطعمين ضمن المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تجوب فرق الحملة من «بيت لبيت» بجميع القرى والمراكز، بهدف الوصول للمواطنين في منازلهم، وذلك من خلال فريق طبي على أعلى مستوى من الكفاءة، وتقوم الفرق بتسجيل المُطعمين ضمن المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، أن أسيوط كانت المحافظة الأعلى في أعداد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح، حيث بلغ عدد المطعمين من خلال الحملة 886 ألفا و489 مواطنا، مؤكدًا أن الحملة تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز، لتحقيق أهدافها بالوصول إلى كل المواطنين وتيسير تقديم التطعيمات لهم.

وأكد «قنديل» توافر جميع أنواع التطعيمات، وكل المستلزمات، ووضع خطة عمل للفرق الطبية، بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين، ورفع المناعة المجتمعية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة، حريصة على توفير كل التسهيلات اللازمة للفرق الطبية، والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية في المحافظات المستهدفة.