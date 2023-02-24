الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة: تقديم كل أشكال الرعاية والحماية لعمال مصر فى الخارج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، استمرار الدولة في تقديم كل أشكال الرعاية والحماية لعمالها في الخارج، وأنه يوجه كل مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في 9 بلدان عربية وأوروبية بالتواصل مع العمال المصريين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في البلدان التي يعملون بها، وكذلك بتشريعات بلدانهم في قضايا العمل وما تشهده من تطورات في عصر الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، مع وفد من أبناء العمال والجالية المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور السفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، وأعضاء البعثة الديبلوماسية، والملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد.

وحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، استمع الوزير حسن شحاتة من العمال المصريين بالأردن إلى بعض التحديات التي تواجههم، موجهًا لهم النصائح لمواجهة كل هذه التحديات، وحثهم على الالتزام بقوانين وتشريعات البلد الذي يعملون به، موضحًا أنهم واجهة لبلدهم في الخارج، ولذلك لا بد وأن يكونوا خير من يمثلها، وطالبهم بالتواصل المستمر مع مكتب التمثيل العمالي في حال وجود مشكلات أثناء عملهم.

جاء ذلك اللقاء عقب مشاركة الوزير حسن شحاتة، أمس الخميس، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر"الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، بحضور شركاء التنمية من وزراء عمل عرب، وممثلين عن منظمتي العمل العربية والدولية، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وأصحاب العمل، ونقابات العمال.

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وزير القوى العاملة حسن شحاتة الدولة المصرية مكاتب التمثيل العمالي قضايا العمل العمال المصريين بالأردن

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