تركيا: 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى الهدم جراء الزلزال

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، حصر 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة إلى الهدم وإعادة البناء جراء الزلزال الأخير، جاء هذا وفقًا لما أعلنه وزير البيئة التركي مراد قوروم، اليوم الجمعة، فى تصريحات صحفية، وفقا لقناة "تي ار تي".

وأضاف وزير البيئة التركي، أنه تم فحص 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية شملها آثار الزلزال.

وأشار "قوروم" إلى أنهم توصلوا لهذه النتائج عقب عملية التحري التي أسفرت عن وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفا و321 مبنى منهارا أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو ذا أضرار بالغة جراء الزلزال، وأكد اعتزام السلطات إلى تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم المتضررة، خلال عام واحد.

وفى السياق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومة بلاده ستشرع ببناء بيوت لـ270 ألف أسرة بالمدن والأرياف في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلازل الشهر القادم.

- إدارة الكوارث التركية: زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب أنطاكيا

وأمس الخميس، أعلنت إدارة الكوارث التركية، إن تركيا تعرضت لهزة أرضية جديدة بقوة 5 درجات ضربت أنطاكيا قرب الحدود مع سوريا، حسبما قالت قناة العربية نيوز.

وذلك مع بدء توقف جهود البحث والإنقاذ تدريجيًا عن ناجين مدفونين جراء زلزال 6 فبراير في تركيا، وتحركت فرق لإزالة أكوام الأنقاض.

بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية في محافظتي كهرمان مرعش، مركز الزلزال، وهتاي، إحدى أكثر المحافظات تضررًا.

وأعلنت تركيا عن تضرر حوالي 105794 مبنى وأغلبها تحتاج إلى الهدم.