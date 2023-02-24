محافظ أسيوط يؤكد ضرورة تضافر الجهود للتصدي لقضايا الإدمان

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، ضرورة تضافر كل الجهود من جميع الأجهزة المعنية للتصدي لقضايا ومشكلات الإدمان والتعاطي نظرًا لخطورة ما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية تضر بالمجتمع والوطن علاوة على كونها عائقًا كبيرًا في طريق التنمية والتقدم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الجمعة، مع ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأعضاء وحدة التطوع بأسيوط لاستعراض جهود الصندوق على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية والندوات التوعوية وورش العمل التي تم تنفيذها على مستوى المراكز والقرى وتقديم كل الخدمات العلاجية لكل من يعاني من مشكلة إدمان المخدرات.

وأشاد المحافظ بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في التوعية بأضرار الإدمان وتقديم كل الخدمات العلاجية للمرضى مجانًا وفي سرية تامة خاصة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف برامج البرامج التوعية وتنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وأضرار المخدرات واستمرار تدريب المتطوعين واستثمار طاقاتهم في تنفيذ البرامج التوعوية حول أضرار تعاطى المخدرات موجهًا بالعمل في اتجاهين الأول، علاج الحالات التي يتم التواصل معها في سرية تامة والآخر التوعية حيث إن الوقاية المبكرة وحماية النشء من مخاطر الإدمان وأضرار المخدرات هي حائط الصد الأول في مواجهة هذه الظاهرة.