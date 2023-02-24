فاطمة الحاجي تناقش «رحيل أريس» بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.. الثلاثاء

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة C لمناقشة رواية "رحيل آريس" للكاتبة الليبية د.فاطمة الحاجي وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساءً.

يناقشها النقاد د.شهد هشام د.محمد شحاتة د.منير فوزي. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

بورتريه للدكتور محمد شحاتة.

يذكر أن د.فاطمة الحاجي: دكتوراه في مجال النقد كندا، انجلترا. ماجستير في مجال النقد جامعة محمد الخامس الرباط المغرب. ليسانس فلسفة وعلم اجتماع "جامعة الفاتح سابقا" طرابلس حاليا. من كتبها المنشورة "القراءة النقدية الجديدة". "مفهوم الزمن في الرواية الليبية"."الخطاب الروائي" باللغة الإنجليزية، رواية "صراخ الطابق السفلي" رواية بعنوان" رحيل آريس".

أما عن الدراسات النقدية فصدر لها “إقتصاد إسرائيل دراسة في مصادر الاقتصاد الإسرائيلي”. “النص التاريخي والخطاب الروائي. المسكوت عنه في الرواية النسائية". "مفهوم الجسد في ثلاث روايات عربية " دراسة مقارنة. "المدينة في الرواية ". "مفهوم النقد"."الصادق النيهوم وأزمة المنهج و التراث". الأسطورة في رواية الكوني. قراءة في "المسرح التجريبي الليبي و التأثر بالمسرح الغربي أوجين يونسكونموذجا". "العنوان ودلالته في بعض قصائد السياب". النص الشعري ونظرية التلقي"ثقافة الحياة في الإبداع النسوي بعد الثورة".تطابق النص الشعري والنقدي عند أدونيس ""أثر إرهاب الربيع العربي على المرأة في ليبيا"."التداولية وتحليل النص الشعري"."النقد بين التقييم والإبداع"."بناء الإنسان واشكاليات تحقيق العدالة في فترة ما يسمى بالربيع العربي"."ملامح الروحانية في النص الشعري الحديث". "في الصالون السياسي الليبي". النقاد: د.شهد هشام: حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة العربية، وماجستير ودكتوراه في الأدب من قسم اللغة العربية جامعة الإسكندرية. حاصلة على دبلوم عام في التربية من كلية التربية جامعة الإسكندرية.

غلاف رواية "رحيل آريس" للكاتبة الليبية فاطمة الحاجي.

د.محمد شحاتة: مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية. حاصل علي ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية لعام 1992م. حاصل علي دبلوم القانون العام لعام 1996م. حاصل علي دبلوم الشريعة الإسلامية لعام 1997م. حاصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من قسم الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. له أكثر من أكثر من (60) ستين مؤلفا، منشورة، بالإضافة إلى ستة تحت الطبع. من دواوينه المنشورة: مع الله. نداء الجذور وآلامها. رئام الحب. حب في الجامعة. أسرار ووصال. أوراد العشق. بوْح في المكان لا في الزمان. مناجاة العاشقين. العشق وأشواق أخرى.

حصل على عدد من الجوائز منها: جائزة الأستاذ الدكتور حسن بغدادي لأحسن رسالة دكتوراه في الحقوق لعام 2004 / 2005م التي تمنحها جامعة الإسكندرية. جائزة النقد الأدبي من اتحاد كتاب مصر، لعام 2015م. د.منير فوزي: أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم- جامعة المنيا - رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن ووكيل كلية دار العلوم- جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب سابقا.

بورتريه للكاتبة الليبية دكتورة فاطمة الحاجي.

من أعماله المنشورة: صورة الدم في شعر أمل دنقل: مصادرها- قضاياها- ملامحها الفنية. صورة الطفل في الرواية المصرية. دراسات في نقد الرواية. دراسات في النقد العربي القديم. عبده جبير بين الوعي والزمن. أطفال بلا دموع: دعوة إلى قراءة الواقع المصري. الرواية في المنيا. طبيعة التوجه عند الشاعرين أحمد حجازي وشوقي بزيع. التحولات الزمنية وأثرها في تشظي السرد الروائي. موت الطفل في الشعر العربي المعاصر: الخطاب والشعرية. في تحليل الخطاب الثقافي: قراءات نقدية في نصوص معاصرة. أغاريد المهمشين: الخطاب الثقافي الراهن وقضايا الأدب الإقليمي. إبراهيم ناجي: أغنية ومزمار وقصص أخرى، جمع وتحقيق. إضافة إلى عشرات الدراسات في الدوريات العربية والمصرية، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، والتحكيم في المسابقات المصرية والعربية الكبرى.