الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«كاف» يعلن نقل مباريات المجموعة الثالثة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما إلى ستاد حرس الحدود

ستاد حرس الحدود بالمكس
ستاد حرس الحدود بالمكس

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، رسميًا، نقل مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا لعام 2023، إلى استاد حرس الحدود.

وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “اجتمعت لجنة كاف المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة واللجنة المنظمة المحلية، لمناقشة حالة استاد الإسكندرية بعد المباريات الافتتاحية، التي أجريت هناك”.

وأضاف: “بعد المداولات والمخاوف بشأن حالة أرضية اللعب، قررت اللجنة المنظمة مع اللجنة المنظمة المحلية نقل المباريات المتبقية من استاد الإسكندرية إلى إستاد حرس الحدود في الإسكندرية”.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب حرس الحدود مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي ستنطلق اليوم الجمعة.

وسيلتقي المنتخب التونسي نظيره البنيني في الرابعة عصرًا، على أن يواجه المنتخب الزامبي نظيره الجامبي في السابعة مساءً.

ويحتل منتخب جامبيا صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، يليه كل من بنين وزامبيا، في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة، بينما تقبع تونس، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام استاد الإسكندرية إستاد حرس الحدود جامبيا تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

محافظ الإسكندرية يطمئن على الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

أماكن معارض أهلا رمضان 1444.. وقيمة التخفيضات

وزير التجارة يترأس وفد مصر فى اجتماع لجنة الشراكة الصناعية

ضبط أخطر لص فى الجمالية

الاتصالات: 47 مليون جنيه غرامة على شركات المحمول لمخالفة جودة الخدمة «خاص»

قبل انطلاق شهر رمضان.. أسعار مخفضة للأغذية فى شوادر «كلنا واحد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى