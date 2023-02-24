«كاف» يعلن نقل مباريات المجموعة الثالثة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما إلى ستاد حرس الحدود

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، رسميًا، نقل مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا لعام 2023، إلى استاد حرس الحدود.

وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “اجتمعت لجنة كاف المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة واللجنة المنظمة المحلية، لمناقشة حالة استاد الإسكندرية بعد المباريات الافتتاحية، التي أجريت هناك”.

وأضاف: “بعد المداولات والمخاوف بشأن حالة أرضية اللعب، قررت اللجنة المنظمة مع اللجنة المنظمة المحلية نقل المباريات المتبقية من استاد الإسكندرية إلى إستاد حرس الحدود في الإسكندرية”.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب حرس الحدود مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، والتي ستنطلق اليوم الجمعة.

وسيلتقي المنتخب التونسي نظيره البنيني في الرابعة عصرًا، على أن يواجه المنتخب الزامبي نظيره الجامبي في السابعة مساءً.

ويحتل منتخب جامبيا صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، يليه كل من بنين وزامبيا، في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة، بينما تقبع تونس، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.