تراجع طفيف للذهب إثر مخاوف من رفع أسعار الفائدة لفترة أطول

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الجمعة، مع قلق المستثمرين من أن بيانات اقتصادية أمريكية حديثة جاءت أقوى من المتوقع، قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1821.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1831.00 دولار، ومن المرجح أن يهبط الذهب للأسبوع الرابع على التوالي وقد هبط بنحو واحد بالمائة في هذه الفترة.

وأظهرت بيانات، أمس الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدل زاد 2.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع السابق، بينما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

- ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى فى الربع الرابع

وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7 بالمائة، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 بالمائة، وتقارير الخميس هي الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 21.19 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.3 بالمائة إلى 944.32 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 بالمائة ليصل إلى 1438.19 دولار للأوقية.

- أسعار النفط تواصل مكاسبها لثانى جلسة على التوالى

وفي وقت سابق، واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي، إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا، تأثير زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0215 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.7 بالمائة إلى 82.82 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 76.02 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان معاملات، أمس الخميس، على ارتفاع بنحو اثنين بالمائة بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمائة في مارس وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.