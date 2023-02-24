الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفل إثر سقوطه من مكان مرتفع في قرية بالشرقية

إصابة طفل
إصابة طفل

أصيب طفل عمره ثمانية سنوات باضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ، إثر تعرضه للسقوط من مكان مرتفع بقرية بنطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزي بوصول أيمن أ، 8 سنوات مقيم نطاق مركز ههيا، مصابا باضطراب بدرجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ وتم تقديم الإسعافات الأولية له من قبل الطاقم الطبي المتواجد بالمستشفى، وتحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء فحوصات طبية.

تبين من سؤال الأسرة سقوط الطفل من علو، تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أصيب شاب اثر سقوطه من الطابق الخامس بمدينة العاشر من رمضان.

طفل نزيف بالمخ محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية مستشفى ههيا المركزي

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