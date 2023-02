أفضل الإطلالات وأكثرها جرأة ارتداها المشاهير في مهرجان برلين السينمائي 2023

يُقام مهرجان برلين السينمائي في ألمانيا بين 16 فبراير و26 فبراير، حتى الآن ظهر المشاهير من جميع أنحاء العالم في مظاهر عصرية.

ارتدت كريستين ستيوارت بدلة بنطلون من التويد وارتدت آن هاثاواي فستانًا شفافًا، ساعدت ماريسا تومي في إطلاق مهرجان برلين السينمائي بفستان متلألئ بألوان قوس قزح، صممت باكو رابان تنورتها بطول الركبة والجزء العلوي المطابق من الزر لأسفل، كلاهما مغطى باللمعان، والأخير مزين بياقة من الكريستال وأكمام قصيرة متتالية، أكملت المظهر بمضخات فضية.

2- كما ارتدت كريستين ستيوارت مجموعة مطابقة في اليوم الأول من المهرجان، مهرجان برلين السينمائي كريستين ستيوارت، من تصميم شانيل، تضمنت البدلة التي ترتديها بنطالًا واسع الساق وسترة مطابقة - بدرجات اللون البرتقالي والأحمر والأسود والأبيض، كانت ترتدي الجاكيت بدون أي شيء تحته ، وحافظت على ثباتها بقفل صغير فقط.

3- تم تصميم مظهر نيكياتا طومسون للعرض الأول لفيلم "She Came to Me" من قبل مصمم فساتين الزفاف، نيكياتا طومسون في مهرجان برلين السينمائي، صُنع فستانها الأبيض Kaviar Gauche بالكامل من التول، كان لديه صد متدرج وخط رقبة من دون الكتف، وقطار طويل، استكملت الممثلة البريطانية المظهر بالصنادل البيضاء واللؤلؤ في شعرها.

4-مزجت توني جارن البريق والتفاصيل الشفافة بمظهر السجادة الحمراء، من تصميم جورجيو أرماني، كان فستانها بلا أكمام شفافًا على كتفيها وعظمة الترقوة والخصر، ومغطى بلوحة لامعة على شكل صدرية على صدرها.

قام النموذج الألماني بإكسسوار الثوب الأسود بالمجوهرات الفضية، بما في ذلك قلادة وأقراط صغيرة وخاتم الأنف الحاجز.

5-اختارت باربرا بالفين فستانًا أنيقًا من Harris Reed لهذا الحدث، باربرا بالفين تحضر مهرجان برلين السينمائي

كان فستانها الأسود دون حمالات يحتوي على مشد وتنورة كاملة من التل، حافظت على المظهر الداكن من خلال إضافة مضخات سوداء ومكياج عيون سموكي وقوس أسود في شعرها.

6-أظهرت سيدني سويني الجانب الجريء من أسلوبها مع سترة بدلة مغطاة بفتحات، من تصميم ألكسندر ماكوين، تضمن لباسها الأسود بنطالًا بطول الأرض وسترة متناسقة بزخارف من الكريستال، كانت القطع البراقة مبطنة أسفل الجاكيت وسلطت الضوء على فتحات الخصر التي كشفت عن بطنها وظهرها.

7-حضر توم ولاشيها عشاء Armani Beauty وHarper's Bazaar في بدلة أرماني. ارتدى ممثل "Stranger Things" بدلة غير رسمية، والتي عرضت قميصًا حريريًا بأزرار لأسفل مع مربع جيب مطابق. أكمل المظهر مع حذاء أسود أنيق.

8- كما ارتدى أرمين مورباخ بدلة سوداء من قبل المصمم المضيف لحفل العشاء، لكنه كان أقل ملاءمة وكان يتمتع بذوق ممتع، ارتدى فنان المكياج ومصمم الشعر سترة بدلة كبيرة وسروالاً مزيناً بالورد الأسود. يتناسب قميص أسود حريري مع زر لأسفل مع طية صدر السترة على سترته، أنهى مورباخ المظهر بقبعة نيويورك يانكيز سوداء بالكامل وحذاء لوفر لامع.

9- بدت غريتا لي أنيقة في مجموعة رمادية، جريتا لي في مهرجان برلين السينمائي، كانت قمة Lee الرمادية الهيكلية مرحة لكنها متطورة، واستقرت بشكل جيد فوق فستان قصير من نفس اللون، لإكمال المظهر الأنيق، ارتدى لي مضخات سوداء بمقدمة مدببة وسوارًا بسيطًا وعقدًا كلاسيكيًا من سلسلة.