الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

دار نهر الحب.. مركز لاستضافة مرضى السرطان مجانا بالقاهرة

مرضى السرطان
مرضى السرطان

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، تقريراً عن مركز “دار نهر الحب” لاستضافة مرضى السرطان مجانا بالقاهرة.

وجاء في التقرير أن الدار الذي أسسته 3 متقاعدات، كان يقتصر على استضافة مريضات السرطان فقط منذ عام 2010، قبل التوسعة التي شملت دارا أخرى للرجال منذ عام 2015.

وذكر التقرير أن المركز الخيري يوفر مكانا لاستضافة وإعاشة مرضى السرطان القادمين من المحافظات ودعمهم في أثناء تلقي العلاج بالقاهرة.

ومن جانبها، قالت السيدة خضرة عبدالمحسن خلاف إحدى مؤسسات الدار: إحنا 3 سيدات طلعنا على المعاش ففكرنا نعمل عمل خيري، وفتحا دارا لضيافة مرضى السرطان بالمجان، نستقبل المريضات ومعهن مرافق بجواب خاص وجه لدار نهر الحب.

وأضافت: نقدم الخدمات الاجتماعية للنزلاء، حيث يقيموا ويحصلون على 3 وجبات يوميا، ولدينا سيارة تنقلهم إلى المستشفى ثم تعيدهم إلى المستشفى. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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