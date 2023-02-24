محاكمات الأسبوع| حمزة زوبع وقتل جنى ومجدي راسخ وصيدلي حلوان

شهد الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث في أسبوع».

21 مايو.. الحكم على حمزة زوبع و 16 آخرين متهمًا بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

حجزت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة حمزة زوبع و 16 متهمًا، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 143 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا لجلسة 21 مايو للحكم.

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس، قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفلة جنى فى كرداسة لـ26 فبراير

أجلت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة كرداسة، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي لجلسة 26 فبراير لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران، هاني صبري أحمد، وحضور محمد حسام رشاد طلبة ممثل النيابة العامة، وأمانة سر خالد شعبان

تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب «صيدلى حلوان» لـ 19 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تاجيل جلسات محاكمة المتهمين بتعذيب ولاء سعيد مصطفى زايد في الواقعة الشهيرة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان" لجلسة 19 مارس لاستكمال المرافعة.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى، محمود السايس، ومصطفى حسن مصطفى أبوقورة بمحكمة الاستئناف.

وكشفت تحريات المباحث في حادث «صيدلي حلوان»، والمتهم فيها 7 متهمين، وأحالهم النائب العام إلى محكمة الجنايات، عن سبب ودوافع القضية.

وتوصلت التحقيقات إلى وجود خلافات سابقة بین المتوفى ولاء سعيد مصطفى زايد، 32 عاما، دكتور صيدلي، وزوجته، حيث طلَّق زوجته في وقت سابق على خلفية اكتشاف علاقتها بشخص آخر، وتم التوفيق بينهما بتدخل الأهل وردها إلى عصمته.

تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية «ولاية الاسماعيلية» لـ15 ابريل

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضة المعروفة بخلية “ولاية الإسماعيلية” لجلسة 15 ابريل لاستجواب المتهمين.

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بقضية «خلية الشروق» لـ20 مارس

أجلت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق" لجلسة 20 مارس.

26 أبريل.. الحكم على 9 متهمين في «خلية ولاية السودان الإرهابية»

حجزت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الحكم على 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان الإرهابية» لجلسة 26 أبريل المقبل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

تأجيل محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على المال العام

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالعباسية، محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز لجلسة ٢٤ مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.