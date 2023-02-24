«الجمهورية»: مصر والسعودية صماما الأمان للأمن القومي العربي

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن التنسيق المصري السعودي، عبر القيادتين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان ولايزال له الأثر الكبير في لم الشمل العربي والحفاظ على هويتنا العربية.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الجمعة، تحت عنوان (يوم التأسيس السعودي) - أن "مصر والسعودية هما صمام الأمان في ترسيخ مفهوم الأمن القومي العربي من المحيط إلى الخليج، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين استطاعت ترسيخ مباديء السلام، وتكون نصيرًا لامتنا العربية والإسلامية وتشكل (القاهرة) و(الراض) دورًا محوريا بارزا مع أشقائهما في عالمنا العربي مع العالم".

وأشارت إلى أن التهنئة التي بعث بها الرئيس السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة يوم التأسيس السعودي، عكست عمق العلاقات التاريخية القوية بين البلدين الشقيقين والروابط القوية العميقة التي تجمع الشعبين المصرى والسعودي والتأكيد على رسوخها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز.

وأضافت أن العلاقات بين مصر والسعودية زاخرة بالمواقف الحديثة والقديمة التي تؤكد رسوخها وتطورها في كافة المجالات، وهذا التعزيز والتطور في العلاقة جعل من الدولتين الكبيرتين جناحي أمن واستقرار الأمة العربية من ناحية ومن ناحية أخرى رمانة الميزان في المحيط الإقليمي العربي والدولي.

كما اختتمت ذلك بالقول: "لا أحد ينكر أن التنسيق المصري السعودي عبر القيادتين لايزال له الأثر الكبير في الحفاظ على هويتنا العربية وسط عالم يموج بتحديات كثيرة وتوترات عالمية وجماعات ارهابية ومحيط إقليمي مضطرب يفرض التكاتف والتلاحم والتكامل بقيادة جناحي الأمن للأمة (القاهرة) و(الرياض)".