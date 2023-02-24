الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إتاحة 230 فرصة عمل للشباب منهم 30 لذوى الهمم فى أسوان

فرص العمل
فرص العمل

تعلن مديرية القوى العاملة بأسوان عن إتاحة 200 فرصة عمل للشباب من الجنسين بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال. 

 

جاء ذلك فى إطار تكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة.

 

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة القوى العاملة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة، وتحيا مصر، ومنظومة التأمين الصحي الشامل" ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها. 

 

ومن جانبه أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية القوى العاملة بأنه تنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان تم التنسيق مع شركة مصر لتأمينات الحياة وهى إحدى شركات مصر القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العليا من الجنسين بجميع التخصصات للعمل بقطاع المبيعات والتوزيع بفروع الشركة بمحافظة أسوان. 

 

ولفت إلى أنه سيبدأ التقديم من يوم الثلاثاء 28 فبراير الجارى بالنسبة لفرع مركز ومدينة أسوان بمكتب عمل المحمودية بعمارة 27 معزوز مجلع ، أما بالنسبة لفرع مركز ومدينة كوم أمبو سيكون التقديم يوم الأربعاء 1 مارس بمكتب العمل بحى السبعين بشارع المخبز الآلى بجوار بنك القاهرة ، فيما سيكون التقديم بمركز ومدينة إدفو يوم الخميس 2 مارس بمكتب العمل بعمارات الآثار عمارة رقم 8 بالدور الأرضى ، كما يحق  للمتقدمين من مركزى نصر النوبة ودراو التقديم فى الأماكن المخصصة للتقديم الأقرب لهم. 

 

وأشار فوزى صابر إلى أنه سيتم إتاحة 100 وظيفة بفرع أسوان ، بجانب 50 وظيفة بفرع كوم أمبو ، و 50 وظيفة بفرع إدفو ، مؤكداً على أنه توجد العديد من المزايا التى تقدمها الشركة والتى تضم عقد حكومي وتأمينات إجتماعية ، بجانب تأمين طبى شامل ، وتأمين إضافى شامل ، وكذا مكافأت شهرية وعمولات مجزية ، بالإضافة إلى مكافأة إنتاج شهرية ، علاوة على مكأفاة سنوية ، على ألا يزيد السن عن 35 سنة ، مع تقديم C.V.

 

وكشف مدير مديرية القوى العاملة بأنه تم توفير 30 فرصة عمل لذوى الهمم بهدف دمجهم فى سوق العمل وترشيحهم لهذه الفرص. 

 

وأوضح أنه جارى إستكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم ، والإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين .

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أسوان التأمين الصحي الشامل المبادرات الرئاسية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات الجارية فرص عمل القوى العاملة بأسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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