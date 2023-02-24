نصيحة مهمة من المخرجة كاملة أبوذكرى لمتسابقى «الدوم»: الإحراج ضد التمثيل

أشادت لجنة تحكيم مسابقة التمثيل بالموسم الثاني من برنامج الدوم، والتي تشكلت من المخرجة كاملة أبو ذكري، والنجمة يسرا، والمخرج بيتر ميمي، بأداء المتسابقين، يارا حسام، محمد يسري، في الحلقة الثالثة من مرحلة الأداء الكامل بالتمثيل.

وعلقت المخرجة كاملة أبو ذكري: "حلو جدا، لكن كان نفسي آخر جزء تفكوا جسمكم أكتر، وترقصوا بجد، الإحراج ضد التمثيل، لازم يبقى فيه جرأة وشجاعة، لكن دمكم خفيف وجمال، وأنا بحبكم جدًا".

وأشادت يسرا بأداء المتسابقين: "أنا مبسوطة أوي بيكم، إنتو الاتنين حلوين أوي".

ووجه المخرج بيتر ميمي نصيحة للمتسابقين: "إنتم حلوين جدا من كل الحلقات، كان فيه حجات دمها خفيف جدا جدا، وكان فيه حجات ممكن تتحذف خالص، اتعودوا دايما إن اللي نص نص ما يتقالش، والمهم هو اللي يتقال.. تحفة".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.