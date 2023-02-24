رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال مشروع تطوير الواحة (صور)

تفقد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، أعمال الري والصرف لمشروع تطوير واحة سيوة، بحضورالنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، واللواء حازم ممدوح طاهر، مساعد مدير فرع الأعمال الميدانية بالهيئة الهندسية، والمهندس خالد الأباصيري مدير الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري، وملازم أول كريم إبراهيم ممثل إدارة المياه ومشايخ وعواقل سيوة وأعضاء اللجنة الدائمة للري بسيوة.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال محطة الرفع بمنطقه أنطفير، والتي تهدف إلى تغير مسار مصرف أنطفير تابة إلى القناة المفتوحة، حيث استمع رئيس مدينة سيوة والوفد المرافق له لشرح تفصيلي لكيفية تغير مسار المصرف إلى القناة المفتوحة من خلال خط مواسير بطول ٦كم.

واستكمل جولته بمتابعة أعمال القناة المفتوحة من الكيلو (٧) حتى منخفض عين الجنبي وبطول ٤١ كم لنقل مياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة.



وخلال الجولة تم تفقد أعمال رفع كفاءة الخزان السطحى الأرضى بمنطقة الكاف سعة ٢٤٠٠ م٣، وإنشاء محطة وطلمبات رفع تعمل بالطاقة شمسية لخلط مياه المصارف بمياه الآبار، حيث تخدم منطقة الكاف زمام زراعى بمساحة ٤٨٥ فدانا.

كما تم تفقد بئر بستون العميق بعد الأنتهاء من أعمال الحفر، حيث صرح مدير الإدارة المتكاملة للري بدء ضخ المياه من بئر منطقة بستون بواحة سيوة على عمق نحو ١٠٠٠م بتصرف متوقع لا يقل عن ٢٥٠متر مكعب/ساعة لري الزراعات بمساحة ٤٠٠ فدان، واستصلاح مزيد من الأراضي، ضمن خطة زيادة الرقعة الزراعية وذلك وسط فرحة غامرة من الأهالي عقب انتهاء من حفر البئر.



وقدم رئيس مدينة سيوة الشكر للقيادة السياسية والجهات المعنية لوضع حلول جذرية لمشكه الصرف الزراعي، مما يعمل علي تحسين الزراعات وتقليل الملوحة بالتربة.



يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لوضع وتنفيذ الحل الجذرى لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي والتي تعاني منها الواحة منذ نحو ٣٠ عامًا ويهدد الثروة الزراعية و التربة بالواحة، وذلك من خلال مشروع تطوير إدارة منظومة الري والصرف.

جولة رئيس مدينه سيوة

جولة رئيس مدينه سيوة

جولة رئيس مدينه سيوة

جولة رئيس مدينه سيوة

جولة رئيس مدينه سيوة

جولة رئيس مدينه سيوة