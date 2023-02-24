«سالم» يتابع العمل بوحدات العناية المركزة والغسيل الكلوى بمستشفى مطروح العام (صور)

تفقد الدكتور مبروك سالم، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى مطروح العام للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لمواطني مدينة مرسي مطروح والمترددين عليها، بحضور الدكتور صبري شعبان مدير عام المستشفى، والدكتورة إيناس عبد الاله مدير بنك الدم الإقليمي.

وتفقد "سالم" أقسام الجراحة بالمستشفى، والاستقبال والطوارئ للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين الطبي وتوافر فصائل الدم والبلازما.

وزار وكيل صحة مطروح المرضى بقسم العناية المركزة للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث اطلع على دفاتر الحضور والانصراف والسجلات الخاصة بالنوبتجيات، مشددًا على جميع العاملين بالمستشفى ضرورة الانتظام في العمل.

وخلال جولته تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاته والأمصال والتحقق من سير العمل دون عوائق داخل وحدات الكلى والاطمئنان على كفاءة الأجهزة، حيث حرص على التواصل والتحدث مع المرضى بوحدات الكلى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، وكذلك الوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الحلول.

وجرى مراجعة بعض السياسات مع الطاقم الطبي والإداري بهدف تذليل أي عقبات مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وبما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، فضلًا عن الاطلاع على سجلات المرضى والوقوف على مدى الالتزام بالتسجيل السليم والمستمر للحالات المرضية وتطوراتها من خلال الفريق الطبي.

وأشاد "سالم" بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بوحدات عناية القلب، وكذلك وحدات الكلى وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى، مشددًا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى.

وأشار إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة سبل الدعم والمساعدة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية وفقًا للتوجيهات المستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لخدمة جميع المرضى على الوجه اللائق.

جولة وكيل صحة مطروح

جولة وكيل صحة مطروح

جولة وكيل صحة مطروح

جولة وكيل صحة مطروح