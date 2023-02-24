بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يودع دورى المؤتمر بعد الهزيمة أمام بازل

ودّع فريق طرابزون سبور التركي، بطولة دوري المؤتمر الأوروبي عقب الخسارة أمام مضيفه بازل السويسري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب من البطولة الأوروبية.

سجل ثنائية بازل السويسري كل من محمد عمدوني في الدقيقة 13، آندي زيكيري في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة مشاركة الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه منذ البداية وحتى نهاية اللقاء.

وكان اللقاء قد شهد احتساب ركلة جزاء لطرابزون سبور أهدرها جوميز، كما تم إلغاء هدف للفريق التركي بعد الرجوع لتقنية الفيديو "فار".

وكان طرابزون قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليودع الفريق التركي البطولة بعد خسارته بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.