«هتكون مذيع رياضى ممتاز».. رأى لجنة تحكيم «الدوم» فى المتسابق بيشوى دانيال

قدّم المتسابق بيشوي دانيال من محافظة الأقصر فقرة التقديم التليفزيوني في برنامج «الدوم» المُذاع على قناة «DMC» أمام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد سعيد محفوظ، الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبد الرحمن.

وعلقت لجنة تحكيم البرنامج في ثالث حلقات مرحلة تجارب الأداء الكامل للتقديم التليفزيوني ومواهب التمثيل على أداء المتسابق بيشوي دانيال، وقال الدكتور محمد سعيد محفوظ: «كنت عاوز أسمعك بالفصحى، وحاسس إن في أمل كبير فيك لو اشتغلت على لغتك الفصحى أكثر».

فيما وجهت الإعلامية ريهام السهلي رسالة للمتسابق بيشوي دانيال قائلة: «أنت هتكون مذيع رياضي ممتاز، ومحستش إنك تقرأ الأسماء الأجنبية لأول مرة».

وأكد المتسابق بيشوي دانيال: «خارج مبسوط لأن اللجنة كانت عاوزة تشوفني بحاجة باللغة العربية الفصحى وحسب كلامهم ظهرت بشكل جيد بغض النظر هعدي ولا لا».