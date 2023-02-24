ارتفاع تدريجي للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 24-2-2023

تواصل حالة الطقس استقرارها على أغلب محافظات الجمهورية وتبدأ في تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تصل معه في منتصف الأسبوع المقبل إلى ٣٢ درجة وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بعد تخفيف الملابس لاستمرار فصل الشتاء الذي ينتهي فلكيًا في ٢١ مارس المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ .

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار استقرار حالة الطقس اليوم الجمعة حيث يكون الطقس دافئ طوال فترة الظهيرة، مع تراجع الحرارة في ساعات الصباح الباكر ومساءً.

وأوضحت الهيئة تكون شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول خارطة تساقط الأمطار توقعت هيئة الأرصاد الجوية تشكل فرص خفيفة لتساقط الأمطار بنسبة لا تتجاوز ٣٠٪؜ ، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال الجمهورية، تصل لمستوى الضباب أحيانًا ببعض المناطق وتقل معها الرؤية على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة العظمى: 20 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية : العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

مطروح : العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة.

سوهاج : العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة .

قنا : العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة.

أسوان : العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

اقرأ أيضا:

مساعد وزيرة التضامن: 11مليون مواطن يستفيد من منظومة المعاشات الاجتماعية

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023