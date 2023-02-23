الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات الأرضى بالهرم

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تخصص فى سرقة الكابلات الخاصة بخطوط التليفونات الأرضي بالهرم.

البداية كانت بورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم من الأهالي يفيد بضبط أشخاص يحاولون سرقة كابلات الخطوط الأرضي، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتبين قيام شخصين بمساعدة آخرين بمحاولة سرقة كابلات الخاصة بخطوط التليفون الأرضي.

تمكنت القوات من القبض علي المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة تشكيل عصابي 5 أشخاص سرقة الكابلات

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وائل لطفي

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات الأرضى بالهرم

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