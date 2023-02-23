الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال مناظرة بالتنسيقية.. برلمانى: مصر صاحبة تجربة رائدة فى صناديق الاستثمار

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من التفكير في حلول خارج الصندوق بالنسبة للصناديق الاستثمارية، موضحاً أن لمصر تجربة رائدة في هذه الصناديق.

وأوضح خلال مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يوجد لدينا نوعاً جديداً من الصناديق؛ وهى الصناديق الاجتماعية والخدمية التي يمكن من خلالها استهداف مشروعات جديدة لخلق فرص عمل وسلام اجتماعي.

وأشار النائب أكمل نجاتي إلى أن الصندوق السيادي تم تقسيم رأس المال به إلى أربعة صناديق فرعية، ونجحت مصر في عمل تجارب لخلق سلاسل إمداد جديدة، والأجمل خلق فرص عمل دائمة.

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي مصباح قطب القيادي بحزب التجمع .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

ونظمت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

وناقشت المناظرة عددًا من المحاور أبرزها مفهوم صناديق الاستثمار، وكيف يتم تأسيس صناديق الاستثمار، وكيف يتم تكوين رأس مال الصندوق، وما هي أشكال وأساليب تمويل الصندوق، وكيف تساهم صناديق الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة، وتساهم صناديق الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

333022279_1880290075664006_1219062784600384343_n
333022279_1880290075664006_1219062784600384343_n
النائب أكمل نجاتي مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين صناديق الاستثمار اللئحة التنفيذية سوق المال مناظرة سياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش شهر مارس 2023

النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شخص عثر عليه داخل مسكنه بالنزهة

إصابة سائق إثر سقوط سيارة نقل من أعلى محور المريوطية

المناسترلى: الحكومة نجحت فى تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمار الأجنبى

"س&ج".. كام امشير اليوم 2023.. وموعد الأعياد القادمة

«التموين» تتعاقد على 79 ألف طن زيت صويا وعباد خام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى