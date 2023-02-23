خلال مناظرة بالتنسيقية.. برلمانى: مصر صاحبة تجربة رائدة فى صناديق الاستثمار

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من التفكير في حلول خارج الصندوق بالنسبة للصناديق الاستثمارية، موضحاً أن لمصر تجربة رائدة في هذه الصناديق.

وأوضح خلال مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يوجد لدينا نوعاً جديداً من الصناديق؛ وهى الصناديق الاجتماعية والخدمية التي يمكن من خلالها استهداف مشروعات جديدة لخلق فرص عمل وسلام اجتماعي.

وأشار النائب أكمل نجاتي إلى أن الصندوق السيادي تم تقسيم رأس المال به إلى أربعة صناديق فرعية، ونجحت مصر في عمل تجارب لخلق سلاسل إمداد جديدة، والأجمل خلق فرص عمل دائمة.

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي مصباح قطب القيادي بحزب التجمع .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

ونظمت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مناظرة سياسية حول "دور صناديق الاستثمار في المشروعات الاقتصادية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات.

وناقشت المناظرة عددًا من المحاور أبرزها مفهوم صناديق الاستثمار، وكيف يتم تأسيس صناديق الاستثمار، وكيف يتم تكوين رأس مال الصندوق، وما هي أشكال وأساليب تمويل الصندوق، وكيف تساهم صناديق الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة، وتساهم صناديق الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.