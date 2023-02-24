الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فرقة رضا للفنون الشعبية في معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية

فرقة رضا للفنون الشعبية
فرقة رضا للفنون الشعبية فى معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتر

تشارك فرقة رضا للفنون الشعبية عروضها فى معرض ديارنا الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ورعاية الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتقدم الفرقة برنامجها فى افتتاح معرض ديارنا برقصات من التراث الفنى المصرى، من تصميم العالمى محمود رضا وألحان على إسماعيل بيتهوفن الشرق، لتقدم مجموعة متنوعة من الرقصات الممتعة وهي الأقصر بلدنا، غزل فى الريف، الكرنبة، سماح النوبة، الحجالة، تنورة، نوبة، وغيرها من الرقصات الممتعة التى يعشقها محبى وعشاق فرقة رضا للفنون الشعبية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن النسخة الحالية من معرض "ديارنا" للحرف اليدوية تقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع.

ويعتبر معرض "ديارنا " بمثابة نقطة تمركز ثقافية تسعى للحفاظ على التراث المصري الأصيل وتسويق المنتجات الصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة.

وأضافت وزيرة التضامن خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الـ"65" لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، أنه سيتم إنتاج كتيب عن الحرف اليدوية والتراثية،بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، و توبياس كراوس نائب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن معرض ديارنا يتسم بسمات «مصر القديمة» ويستخدم الأرابيسك والنحاس ويهدف للحفاظ على التراث والأصالة، كما سيتم فتح المجال لشراكة كل الجهات وكذلك الفئات وتصعيد اللاجئين لتسويق حقوقهم وتمكينهم فى سوق العمل، كما سيتم تنظيم ورش عديدة مثل ورش النحاس والرسم على الزجاج، لتعريف الجمهور بكيفية صناعة تلك المنتجات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن معرض ديارنا قدم عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالى للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها 

فرقة رضا للفنون الشعبية معرض ديارنا وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التضامن عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية

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