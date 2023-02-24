الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انهيار منزل فى غرب سهيل (صور)

انهيار منزل
انهيار منزل

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب آخرين، إثر حادث انهيار منزل بقرية غرب سهيل النوبية بمدينة أسوان، مساء الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.


وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد انهيار منزل بقرية غرب سهيل النوبية التابعة لدائرة المدينة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين أخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي. 


وانتقل رجال المباحث إلى مكان الانهيار لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتبين أن المصاب هو رمضان محمد إسماعيل، ٤٣ سنة، وإصابته بكسر بالعمود الفقرى، وأخر رفض النقل إلى المستشفى، والمتوفى مجهول الهوية. 


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
انهيار منزل
إصابة 4 أشخاص أسوان انهيار منزل قرية غرب سهيل الجهات الامنية

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