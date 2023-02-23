الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إلهام وجدي: بذلت مجهودًا كبيرًا في شخصية «لي لي» بـ «كشف مستعجل»

الفنانة إلهام وجدي
الفنانة إلهام وجدي

تواصل الفنانة إلهام وجدي، تصوير مشاهدها بمسلسل "كشف مستعجل" الذي ‏تشارك ‏في بطولته مع مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، بالإضافة ‏للفنانين ‏محمد لطفي ومحمد علي رزق، وبمشاركة القديرة هناء الشوربجي، ‏ويعرض ‏المسلسل عبر منصة ‏‎ WATCH IT ‎حصريا، ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2023.‏

وتقدم إلهام وجدي خلال أحداث مسلسل "كشف مستعجل" شخصية لاعبة ملاكمة ‏تدعى "لي لي".

وقالت إلهام في تصريحات لها: "سعيدة بالتعاون الثاني مع ‏المنتج كريم أبو ذكري، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته التجربة الأولى ‏بمسلسل إيجار قديم".

وكشفت “وجدي” عن تفاصيل شخصية فتاة رياضية تلعب احدى لعبات الفنون ‏القتالية، وهو ما تطلب منها مجهود كبير وتدريبات لتقديم الشخصية بشكل مميز ‏ومقنع للجمهور.

وأكملت: "حقيقي مرعوبة جدا من التغيير، لأن الجمهور عرفني بشخصية هادئة وعقلانية في مسلسل إيجار قديم بشخصية "ليلى"، وهذا العمل أجسد شخصية مختلفة تماما وعلى النقيض وهي شخصية "لي لي" التي تمارس ألعاب عنيفة وهو ما يجعل شخصيتها قوية وعنيف حتى في طريقة تعاملها وكلامها مع الآخرين".

أكملت إلهام وجدي حديثها قائلة: "أستمتع في أجواء التصوير مع الزملاء مصطفى ‏خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا، وباقي فريق العمل".

وأوضحت أن مسلسل ‏‏"كشف مستعجل" يحمل نوع جديد من الكوميديا لم تشهده الدراما من قبل، مفسرة ‏ذلك بالقول:"أحداث المسلسل تدور حول عدد من الجرائم الجنائية في اطار ‏كوميدي، وهو نوع جديد تماما على الدراما".‏

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏

الحلق الثان التجربة الأولى بشكل بالنسبة ايجار قديم بآل

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