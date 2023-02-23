أحمد عطالله: «مصر تغنى» هدفه تقديم الفرق التراثية الموسيقية للجمهور

قال الكاتب الصحفي أحمد عطاالله، صانع برنامج مصر تغني، إنه يحب الموسيقى الشعبية التراثية بصورة كبيرة مثل السيرة الهلالية، معبراً: "عندي شغف شخصي إني أوصل المتعة اللي بحسها لما بسمع الموسيقى دي للجمهور"، ولهذا حرص على تقديم هذه الفرق التراثية للأجيال الحالية المصرية من خلال برنامج تلفزيوني يحمل عنوان "مصر تغني".

مصر تغني

وأكد الكاتب الصحفي أحمد عطالله، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه كان لا يرغب في تقديم البرنامج، وذلك لأنه لا يحب الأضواء والعمل أمام الكاميرا، ولهذا كان حريصا على أن يكون صانع البرنامج خلف الكواليس، ولكن في النهاية وقع عليه الاختيار للتقديم.

التراث الموسيقي المصري

وأضاف في حديثه، أنه لم يحب التركيز على الفرق الموسيقية بجنوب مصر فقط، بل أراد أن يخصص مساحة من برنامجه للكثير من الفرق الموسيقية التراثية المتواجدين في جميع المحافظات من الشمال حتى الجنوب.