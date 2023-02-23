قصور الثقافة تصدر كتاب «مصر والثورات الصناعية» لـ مصطفى جودة

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، كتاب "مصر والثورات الصناعية للدكتور مصطفى جودة، أستاذ علوم وهندسة المواد ورئيس الجامعة البريطانية الأسبق، ضمن إصدارات سلسلة "الثقافة العلمية".

الكتاب يتناول تاريخ وأثر الثورات الصناعية في تغيير وجه العالم منذ الثورة الأولى في بريطانيا عقب اختراع الآلة البخارية، مرورًا بالثورة الثانية واستخدام الطاقة الكهربائية، ثم الثورة الثالثة نتيجة اكتشاف الكمبيوترات، وصولا إلى الثورة الرابعة الجارية الآن وأبرز مظاهرها استخدام الروبوتات في العملية الإنتاجية إضافة الى الذكاء الاصطناعي والمواد المتقدمة والطبع ثلاثي الأبعاد والتقنيات الحيوية وغيرها، وكيف أن مصر لم تكن بمعزل عن تلك الثورات.

عن الكتاب يقول رئيس تحرير السلسلة د. شريف قنديل: "هذا الكتاب يأتي في زمن فارق يمر فيه العالم بثورة صناعية رابعة تشبه الطوفان وتغير كل شيء في طريقها، ومصر تحاول بفاعلية شديدة أن تواكب هذه الثورة، فهي تملك إمكانيات بشرية هائلة وموارد متنوعة تستطيع أن تصنع التغيير والكتاب محاولة لفهم الدنيا التي تتغير حولنا ويبين سعينا الراسخ منذ فجر التاريخ لرفعة أوطاننا".

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

تعد الهيئة العامة لقصور الثقافة هى الجهة التي تكفل للمصريين منذ تم إنشائها "كجامعة شعبية" في عام 1945م بقرار من عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بمدينة القاهرة نشر الثقافة بين طبقات الشعب، واستكملت هذه الرسالة بعد تغير اسمها سنة 1965 إلي "الثقافة الجماهيرية" وقامت بتنشيط الحركة الثقافية في المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار وتبنى الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة، وحتى بعد صدور القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1989 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.