الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"محلية النواب" تناقش صرف تعويضات نزع ملكية طريق بنها الإقليمي

النائب محمد عطية
النائب محمد عطية الفيومى

استعرض النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشروع توسعة ورصف طريق بنها الإقليمي على البر الأيمن للرياح التوفيقي في نطاق محافظة القليوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، وحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وطالب الفيومى، دفع التعويض مقدما وفقا للدستور، لافتا إلى أن المشروع كان واعيا أن تقديرات اللجان يكون بها تحفظ ومن قم وضع نسبة 20% زيادة عن التقييم، وذلك مراعاة للظروف وحصول المواطن عن حقه القانونى، على أن تكون التعويضات مقدما، ولكن لم يتم صرف التعويضات مقدما.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن القيادة السياسية طالبت بتطبيق الدستور فى هذا الملف، لافتا إلى أن المراجعة يجب أن تتم فى هذا الملف، مشددا على ضرورة حل هذه القضية ، متابعا:" لو محتاجة تعديل تشريعى هنعدله، ولو محتاجة قرار وزارى لابد أن يصدر ، خاصة وأن الأمر يتعلق بالدستور والقانون ، الموضوع يتطلب على جميع مؤسسات الدولة وضع سقف زمنى لتعويض الملكية لا يزيد على 6 شهور".

وتابع:" وجهنا بتشكيل لجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الوقوف على آلية تحقيق مدة ال6 شهور لصرف التعويضات، وما تم فى هذا الشأن على وجه التحديد وستكون هناك متابعة دورية".
 

النائب محمد عطية الفيومي مجلس النواب طلب الإحاطة التعويضات المستحقة النائب أحمد السجيني

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