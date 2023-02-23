عام على حرب أوكرانيا.. كيف أثرت الأزمة العالمية على الأوضاع الاقتصادية؟

بعد مرور عام على الحرب الروسية التي بدأت بغزو أوكرانيا وبعد خطاب أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية بهدف «تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها»، بدأ القصف على مواقع في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مناطق في العاصمة كييف.

في هذا الصدد، نستعرض حديث الرئيس السيسي عن تأثير الأزمة "الروسية ـ الأوكرانية" على الأوضاع الاقتصادية بما فيها مصر، والآثار السلبية الناجمة عنها.

وقال السيسي إن الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة ولها تأثيرات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية بما فيها مصر، موضحًا خلال تصريحات في أحد المؤتمرات أن الدولة حاولت جاهدة ألا يكون لتلك الأزمة أي امتداد في مصر ووضع حلول لها.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تأثر سلبًا بتداعيات أزمتي "كورونا وأوكرانيا"، مشددا على أن النقطة الإيجابية في الأزمتين تمثلت في أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود واستطاع امتصاص تلك الصدمات وحقق معدل نمو مناسب، مجددًا التأكيد على أن التأثيرات الحادة للأزمة الأوكرانية، ليس فقط تأثيرات اقتصادية، لكن أمنية وسياسية أيضًا.

وأكد الرئيس أن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية يتمثل في محاولة لعب دور إيجابي لوقف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا.

كان الرئيس السيسي دعا كثيرًا طرفي الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لإيقاف الحرب، معربًا عن استعداده للعب دور في هذا الشأن.

وأكد الرئيس في كلمته بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الماضي، قائلاً: «أتكلم عن أزمة كبيرة تضرب العالم ولها تأثير على معظم دول العالم إن لم يكن كل دول العالم وهنا أتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية».

وتابع السيسي: «أود أن أوجه نداء إن سمحتم لي بكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب، نحن كدول اقتصادها ليس قويا عانت كثيرا من تبعات أزمة كورونا لمدة سنتين وتحملناها والآن نعاني أيضا من هذه الحرب».

وأضاف الرئيس: «أنادي باسمكم واسمي إن سمحتم لي بذلك من أجل أن تتوقف هذه الحرب وهذا الخراب وهذا الدمار وهذا القتل»، مضيفًا: «مستعد للعمل من أجل إيقاف هذه الحرب ليس بهدف لعب الدور فحسب».

وقال إن اقتصاد الدول النامية غير قوي، وأن هذه الدول عانت الكثير من تبعات أزمة كورونا، مؤكدًا أن الحرب الحالية تثير معاناة هي الأخرى.

وأوضح أن المعاناة تشمل العالم أجمع، متابعا: «أنا مستعد للعمل لإنهاء هذه الحرب، وأتصور أن الكثير من القادة يشاركوني هذا الرأي».