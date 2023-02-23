الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقة حدوث زلزال أو تسونامي في مصر قريبًا.. فيديو

الزلازل
الزلازل

كشف الدكتور زكريا هميمي، أستاذ الجيولوجيا التركيبية بجامعة بنها، حقيقة ما تردد حول دخول مصر حزام الزلازل، واحتمالية تأثر مصر بزلزال مدمر أو تسونامي خلال الفترة المقبلة.

 وقال خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “كثير من غير المتخصصين تحدثوا في أمور غير دقيقة مرتبطة بالزلازل، والبعض شارك منشورات مزيفة خاصة باحتمالية حدوث زلازل مدمرة في 27 و28 فبراير بسبب اقتراب القمر والأرض”.

وأضاف أن حزام الزلال محدد ومعروف، وكل ما يتردد معلومات مزيفة، مشيرًا إلى أن الغلاف الصخري للأرض يعوم على نطاق شبه منصهر، يسمى بنطاق السرعات الضعيفة، بشكل عام الكسور المتواجدة في قشرة الأرض معروفة.

أهم مناطق الزلازل في مصر

وتابع: “محور البحر الأحمر، واتجاه خليج الأحمر بمصر من المناطق التي يسجل بها هزات أرضية، لكنها ليست بالقوة التي تقلق، الزلازل التي تحدث في هذه المناطق لا تمثل أية خطورة”. 

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