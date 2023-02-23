الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 مواطنين في انقلاب ميكروباص بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

إصابة 7 مواطنين في
إصابة 7 مواطنين في انقلاب ميكروباص

أصيب 7 مواطنين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. 

البداية تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة شرق، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من بنزينة فرغلي بالقنطرة شرق بالإسماعيلية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة 7 مواطنين، تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبياً، وجارِ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

مواطنين انقلاب السيارة الميكروباص الإسماعيلية اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية شرطة النجدة مستشفى القنطرة

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