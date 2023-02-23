النائبة رقية الهلالي تكشف تفاصيل زيارة وفد دولة «زيمبابوي» لسوهاج

شاركت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، في استقبال ومرافقة رئيس برلمان دولة "زيمبابوي" والوفد المرافق في جولتهم التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية "أم دومة" بمركز طما، للتعرف على المشروعات الخدمية والتنموية المقامة على أرض الواقع، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

قالت النائبة رقية الهلالي، إن محافظة سوهاج، تشهد طفرة تنموية وعمرانية وخدمية غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقاليد الحكم في يونيو 2014، وبدا ذلك واضحا في التقييمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية والتي أشادت بحجم الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة، في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن قرى ومدن محافظات الصعيد أصبحت من أكثر المناطق جذبا للاستثمارات وتوفير فرص العمل بعد أن كانت تلك المحافظات من أعلى المناطق فى نسبة الفقر وطاردة للسكان، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بتدشين عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة التي تستهدف إقامة مناطق جديدة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات والتصدى لفكرة الهجرة الداخلية.

وكشفت نائبة سوهاج، عن تفاصيل زيارة وفد البرلمان الزيمبابوي للمحافظة، قائله : إن الوفد بدا الزيارة بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرية ومنها " مركز تنمية الأسرة والطفل، وموقف السيارات، والسوق الحضري، ومكتب البريد، ومركز الشباب، ومجمع الخدمات، والمكتبة العامة " كتابك "، ومدرسة أم دومة، ونقطة الإطفاء، ونقطة الإسعاف، والوحدة الصحية، والمجمع الزراعي، ومجمع خدمات المواطنين، ومركز الشباب "، لافتة إلى أن الوفد أشاد بحجم الإنجازات التي شهدتها المحافظة على أرض الواقع، مبدياً إعجابه الشديد بالمشروعات الخدمية والتنموية التي شاهدوها على أرض القرية.

وقالت النائية رقية الهلالي، إن وفد البرلمان الزيمبابوي، أكدوا في نهاية زيارتهم علي نقل التجربة المصرية الناجحة إلى دولتهم والاستفادة من التجربة المصرية في دعم وتطوير المناطق الريفية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب الزيمبابوي.

ووجهت الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، الشكر والتقدير للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، وشريف أبو سحلي منسق عام حياة كريمة بالمحافظة، على ما قدموه من تعاون وترحاب للوفد الزيمبابوي، بالصورة المشرفة التي تليق بمصر والمصريين .